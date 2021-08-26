İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konya'da beton dökerken kalıp çöktü: 3 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde inşaatta beton döküldüğü sırada kalıpların çökmesi sonucu 1’i ağır 3 işçi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaatta beton döküldüğü sırada kalıpların çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.


Olay, Karayolları Ereğli Bölge Bakımevi Şefliğinde yapımı devam eden ek bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beton döküldüğü sırada kalıplar çöktü. Çökme sırasında zeminde bulunan işçiler Hayati Pamuk (46), Şaban İmir (55) ve Hüseyin Pamuk (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, olay yerinde inceleme yaptı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, Hayati Pamuk'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.