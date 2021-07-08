Konya'da beyin kanaması geçiren kadına hava ambulansı

Konya'nın Kulu ilçesinde yakınlarıyla sohbet ettiği sırada beyin kanaması geçirdiği anlaşılan bir kadın, ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansıyla hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Yaraşlı Mahallesinde K.D. (64), yakınları ile birlikte sohbet ettikleri sırada bir anda fenalaştı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan K.D. ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi. Yapılan tetkiklerde K.B.'nin beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ciddi olduğunun anlaşılması üzerine Konya İl Sağlık Müdürlüğünden helikopter ambulans talep edildi. Kulu Şehir Stadına inen helikopter ambulansa taşınan hasta, Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.