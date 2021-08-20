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Konya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, Ereğli ilçesi Üçgöz Caddesi üzeri Aksoy Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. ve A.T. nedeni belli olmayan sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıslar sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın yaşandığı alanda polis ekipleri, incelemelerde bulundu.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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