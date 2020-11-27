Konya'da bin 29 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan cezai işlem

Konya'da polisin trafik denetimlerinde bin 29 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan cezai işlem yapıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent genelinde çalışmalara devam etti. Yapılan trafik denetimlerinde bin 29 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan işlem yapıldı. Denetimlerde 913 sürücüye hız sınırı ihlali, 764 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 17 sürücüye fazla yolcu taşımak, 10 sürücüye de alkollü araç kullanmaktan gerekli adli ve idari işlemler uygulandı. Denetimlerde 110 araç da trafikten men edildi.