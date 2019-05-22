Konya'da bin 614 mezarlık bayram ziyaretlerine hazırlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde Konya genelindeki bütün mezarlıkların bakımını gerçekleştiriyor. Şehir merkezinde 112, ilçeler ve bağlı mahallelerde bin 502 tane olmak üzere toplam bin 614 mezarlıkta hizmet veren Konya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bütün mezarlıkların genel bakımını ve temizliğini yapıyor. İlçelerdeki mezarlıklarının bakımını tamamlayan, merkezdeki mezarlıklardaki bakım çalışmalarını da aralıksız sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, mevcut mezarlıklarda çevre düzenleme, ağaçlandırma, istinat duvarı yapımı gibi çalışmalarına da devam ediyor. Mezarlıklardaki çalışmaları Ramazan Bayramı öncesinde tamamlayacak olan büyükşehir, vatandaşların bayram boyunca mezar ziyaretlerinde huzur ve güvenliği için de gereken tedbirleri aldı.