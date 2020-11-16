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Konya'da bin 766 sürücüye adli ve idari işlem yapıldı

Konya’da trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bin 766 sürücüye, çeşitli ihlallerden adli ve idari işlem yapılırken, 127 araç trafikten men edildi.

Konya'da trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bin 766 sürücüye, çeşitli ihlallerden adli ve idari işlem yapılırken, 127 araç trafikten men edildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin bir çok noktasında uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 713 sürücüye hız sınırı ihlali, 595 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 440 sürücüye cep telefonuyla konuşmak, 7 sürücüye alkollü araç kullanmak ve 11 sürücüye fazla yolcu taşımaktan adli ve idari işlem uygulandı. Kontrollerde 127 araçta trafikten men edildi.

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