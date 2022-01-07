Konya'da binada çıkan yangın korkuttu

Konya'da bir binanın 3'üncü katında bulunan evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Küçük Kovanağzı Mahallesi Fındıkdere Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın 3'üncü katından yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.