Konya'da birini tabancayla vurup kaçan şüpheli kiraladığı araçta yakalandı

Konya'da tartıştığı kişiyi vurduktan sonra kaçan ve 11 ayrı suçtan aranan şüpheli şahıs, kiraladığı aracı takip eden polisler tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıibali Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İ.C. (37) ile R.Ş. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.C. üzerinde bulundurduğu tabanca ile R.Ş.'yi bacaklarından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı R.Ş. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin araç kiralayarak kaçtığını belirledi. Kiralık aracı incelemeye alan polis ekipleri, gece yarısına kadar takip ettikleri aracı durdurarak şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin kiraladığı araçta ve üzerinde yapılan aramada 370 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli İ.C.'nin uyuşturucu ticareti yapmak, silahlı tehdit ve hırsızlık gibi 11 ayrı suçtan aranması olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.