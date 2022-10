Konya'da bisiklet hırsızı çay bahçesinde yakalandı

Konya'da bisiklet hırsızlığı olaylarının artması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, onlarca güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 5 adet bisiklet hırsızlığına karışan şüpheliyi çay bahçesinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgi göre, merkez Selçuklu ilçesinde bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını titizlikle inceledi. Onlarca güvenlik kamerasını tek tek inceleyen polis ekipleri, görüntülerden 5 adet bisiklet hırsızlığı şüphelisinin B.E. olduğunu tespit etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda şüpheli B.E., çay bahçesinde yakalandı. Yapılan sorguda çaldığı bisikletleri tanımadığı kişilere sattığını söyleyen B.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.