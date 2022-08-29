Konya'da bitkin vaziyette bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

Konya'nın Derebucak ilçesinde, jandarma ekiplerince bitkin vaziyette bulunan kızıl şahin milli park görevlileri tarafından koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Derebucak İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri bitkin ve uçamaz vaziyette bir kızıl şahin buldu. Bunun üzerine ekipler durumu Beyşehir Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi. Beyşehir milli park görevlileri Derebucak'a giderek kızıl şahini teslim aldı. Şahinin, tedavisi sonrasında tekrar doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.