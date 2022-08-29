İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konya'da bitkin vaziyette bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

Konya’nın Derebucak ilçesinde, jandarma ekiplerince bitkin vaziyette bulunan kızıl şahin milli park görevlileri tarafından koruma altına alındı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, jandarma ekiplerince bitkin vaziyette bulunan kızıl şahin milli park görevlileri tarafından koruma altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Derebucak İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri bitkin ve uçamaz vaziyette bir kızıl şahin buldu. Bunun üzerine ekipler durumu Beyşehir Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi. Beyşehir milli park görevlileri Derebucak'a giderek kızıl şahini teslim aldı. Şahinin, tedavisi sonrasında tekrar doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.