Konya'da boş daireye kumar baskını

Konya'nın Akşehir ilçesinde boş bir dairede kumar oynayan ve oynatanın da aralarında bulunduğu 5 kişiye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Yarenler Mahallesinde boş bir apartman dairesinde kumar oynandığı yönünde yapılan bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Bir süre apartmanı takibe alan polis ekipleri, daireye girip çıkan farklı kişilerin olduğunu tespit etti. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından daireye baskın düzenleyen polis, bir masada kumar oynayan E.E., U.E., A.E., A.E. isimli şahısları suçüstü yakalandı. Kumar oynayan 4 kişi ile birlikte kumar oynattığı belirlenen G.M., gözaltına alındı. Masada bulunan oyun kağıtları, okey taşı, tavla pulu ile para ve yazboza da el konuldu. Kumar oynayan ve oynatan 5 kişiye kişi başı bin 336 TL olmak üzere toplam 6 bin 680 TL ceza yazıldı. Ayrıca içeride bulunan 5 kişiye de maske takmamak ve sosyal mesafeyi ihlal suçundan kişi başı 900 TL olmak üzere toplam 4 bin 500 TL ceza yazıldı.

Apartman dairesinde kumar oynatan G.M. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapılırken şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.