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Konya'da boya fabrikasında büyük çaplı yangın

Konya’da organize sanayi bölgesinde bir boya fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı.

Konya'da organize sanayi bölgesinde bir boya fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı.


Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesinde bulunan bir boya fabrikasında başladı. Fabrikadan gökyüzüne siyah dumanlar yükselirken, alevler fabrikayı sardı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına Konya İtfaiyesi ve Organize Sanayi Bölgesinde bulunan itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, polis ekipleri çevrede geniş çaplı tedbir aldı. Fabrikanın olduğu caddeye bağlanan bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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