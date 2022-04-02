Konya'da "Brosk Kesri" kod adlı PKK'lı terörist yakalandı

Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün terör örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyonlarda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silah eğitimi alan ve aktif faaliyet gösteren "Brosk Kesri" kod adlı terörist yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çatışma bölgeleriyle bağlantılı terör örgütü yanlısı faaliyet gösteren şahısların tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda PKK/KCK-PYD/YPG'de aktif görev alan 1 şahsın Konya'da olduğu tespit edilerek harekete geçildi. Terör örgütü üyelerine yönelik sürdürülen çalışmalarda Suriye'nin Haseke Deyrizor bölgelerinde PKK/KCK-PYD/YPG Terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen, bu bölgede bulunan kamp alanında roket atar, bixi ve kaleşnikof silah eğitimi alan "Brosk Kesri" kod adlı örgüt üyesinin ülkemizde olduğu tespit edildi. C.E.H isimli terörist Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Terörist C.E.K., çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.