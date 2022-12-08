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Konya'da cam yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde cam yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, kamyon şoförü yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde cam yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, kamyon şoförü yaralandı.


Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Karapınar ilçesine bağlı Kazanhüyüğü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli istikametinden Karapınar yönüne gitmekte olan Abdullah T. idaresindeki 03 FR 727 plakalı cam yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Abdullah T., vatandaşların çağırdığı ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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