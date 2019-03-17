Konya'da Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü etkinliği

Konya'da Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü dolayısıyla "Bu Sabah Şehadete Yürüyoruz" programı kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi üyeleri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümü dolasıyla "Bu Sabah Şehadete Yürüyoruz" adlı program düzenlendi. Musalla Mezarlığı Namazgahı'nda sabah namazında bir araya gelen şube üyeleri, Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledikten sonra sabah namazı kıldı. Namazın ardından Namazgahtan Kılıçarslan Meydanı'na kadar şehitler için yürüyüş yapıldı.

Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan üyeler adına açıklama yapan İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi Mehmet İncili, "Bundan 104 yıl önce dünyada eşi benzeri görülmemiş bir savaş yaşandı. Ecdadımız Allah hepsini rahmet eylesin. Bize düşende onların mirasını kıyamete kadar devam ettirmektir. Bu memleketi iç ve dış düşmanlara karşı korumak. Bu ülkede gözü olanlar çok fazla ve kıyamete kadar devam edecek bu toprakal çok farklı batı doğu arasında köprü. Çanakkale zaferine yakışan gençler yetiştirmemiz lazım ancak bu şekilde bu toprakları koruyabiliriz" dedi.

Etkinlik, yapılan duayla sona erdi.