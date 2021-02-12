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Konya'da çarpışan otomobillerden biri takla attı: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, savrularak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, savrularak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Kaza, 13.00 sıralarında Ereğli ilçesi Cinler Mahallesi Karaman Çevreyolu üzeri Alhan Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan G. idaresindeki 38 AED 970 plakalı otomobil ile Ercan A. idaresindeki 07 B 1974 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 38 AED 970 plakalı otomobil çarpışmanın şiddetiyle savrularak takla attı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ambulansı, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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