Konya'da, Çerkez dil çalıştayı düzenlendi

Konya'da, Çerkez dilinin yaşatılması için çalıştay düzenlendi. Dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan Çerkezler çalıştayda bir araya geldi.

Konya'nın Ilgın İlçesine bağlı İhsaniye Mahallesine göç eden Çerkezlerden emekli astsubay Yılmaz Dönmez (50), 2012'de Çerkez dilinin yaşatılması amacıyla Adige Dil Derneğini kurdu. Derneğin ilk kez organize ettiği Çerkez Dil Çalıştayı için Kanada, ABD, Hollanda, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Ürdün, İsrail ve Rusya'dan 100 kişi, İhsaniye Mahallesine geldi. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden de dil uzmanlarının katıldığı çalıştayda, Çerkez dilinin grameri, okunup yazılması, Çerkezce Televizyon yayıncılığı, çizgi filmler hazırlanması konuları masaya yatırıldı.

Çalıştayda Çerkez dili yayın yapan bir televizyon kanalının açılmasının kararlaştırıldığını belirten kurucu Başkan Yılmaz Dönmez, İçişleri Bakanlığı'nın Çerkez dili konusunda hazırlanan iki projeye destek verdiğini, dilin yaygınlaştırılması amacıyla kurulacak televizyon kanalına TRT yönetiminin de sıcak baktığını söyledi.

“İsrail'deki Çerkezler Türkçe öğrenmek istiyor”

Çalıştay katılımcılarından İsrail'in Suriye sınırındaki Çerkez Köyü Kfar Kama'da yaşayan eğitimci Şevki Ercan (60) Osmanlı - Medine tren yolunun güvenliğinin sağlanması amacıyla Osmanlı Devleti tarafından 1870'de bu köye yerleştirilen Çerkezlerden olduğunu söyledi. Son yıllarda Türkiye'nin itibarının yükseldiğini dile getiren Eran, "Orada yaşayan Çerkezler dil konusuna çok önem veriyor. Şu an Türkçe ve Çerkezce öğrenmek için insanlar adeta can atıyor. Arapça, İbranice ve İngilizce konuşuyorlar ancak şimdi Türkçe konusunda çok istekliler. Türkiye'ye çok rağbet var. Türkiye ile Kfar Kama'da yaşayanlar arasında evlilikler yapılmaya başlandı” dedi.