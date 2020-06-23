Konya'da ‘Change' operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Konya ve diğer illerden çalıntı veya hacizli yakalamalı araçları satın alıp hasarlı ve pert araçların bilgilerini bu araçlara kopyalamak suretiyle “change” yapan şahıslar ve araçlar üzerine araştırma başlattı. Ağır hasarlı olarak trafikten çekilen tamir yapılması mümkün olmayan daha sonrada trafiğe çıkartılan toplam 24 araç tespit edilirken, bu araçlardan 20 otomobilin 17 ayrı ilde halen trafikte olduğu tespit edildi. Bu illerden 9'unda inceleme sonucu araçların yakalamalı olduğu tespit edilerek sahtecilik suçundan gerekli tahkikatların başlatıldığı öğrenildi.

Konya'da bulunan ağır hasarlı olup trafiğe çıkan 18 otomobilin tespit edilerek kriminal incelemesinin yapıldığı, bu otomobillerden 4 tanesinin çalıntı kaydı bulunan araç olduğu, 14 tanesinin yakalama hacizli olduğu tespit edilerek toplam 29 şüpheli şahsa işlem yapıldığı bildirildi.