Konya'da çiftçiye sertifikalı nohut tohumu desteği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 484 çiftçiye sertifikalı nohut desteğinde bulunuldu.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Konya'da nohut üretiminin önemli merkezlerinden birisi olan Beyşehir ilçesinde üretim yapan 484 çiftçiye toplam 38 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldığı belirtildi. Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019-2023 yılları stratejik planları doğrultusunda, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında, baharlık hububat ve baklagiller alanlarının etkinleştirilmesi maksadıyla nadas alanlarının daraltılması ve üretime kazandırılmasının hedeflendiği belirtilerek, "Konya İl ve Beyşehir İlçe Tarım Müdürlüklerimizle birlikte Beyşehir ilçemizdeki çiftçilerimize yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i üretici katkılı 38 tonluk sertifikalı nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.