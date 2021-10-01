Konya'da cip ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Isparta Karayolu'nun 30. kilometresi Hüyük ilçesi - Budak Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'den Isparta yönüne seyir halinde olan İsmail Y. (50) yönetimindeki 33 ABB 103 plakalı Dacia marka cip ile Durmuş A. (33) yönetimindeki 42 AIT 407 plakalı Renault marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile 33 ABB 103 plakalı cipte yolcu olarak bulunan A.Y. (20), F.A. (43) ve otomobildeki A.A. (32), G.A. (5), E.A. (9) ve G.Ö. (71) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Durmuş A. ile G.A, E.A. ve G.Ö. hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.