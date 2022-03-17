Konya'da çocukla birlikte araç gasp eden şüpheli tutuklandı

Konya'da silah zoruyla otomobil gasp eden, kaçarken kaza yapınca otomobili bırakıp, çarptığı aracı bıçak zoruyla içerisindeki çocukla birlikte kaçıran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı bir kişi otelden çıkan Selçuk Ç.'nin yanına gelerek 35 AUG 653 plakalı otomobilini gasp etti. Otomobil gasp edildiği ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aracı gasp eden şüpheli şahıs, polis ekiplerini fark etmesi üzerine Şefik Can Caddesi'nden Şair Şeyfi Sokak istikametine doğru kaçmaya başladı. Şüpheli tarafından Selçuk Ç.'nin otomobilinin gasp edilmesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şüpheli şahıs kaçtığı otomobille Mehmet K. idaresindeki 34 VA 042 plakalı otomobile çarparak durdu. Şüpheli bu kez de ilk gasp ettiği aracı bırakarak, çarptığı otomobilin sürücüsüne bıçak gösterip içerisinde bulunan çocukla birlikte onun otomobilini gasp etti. Gaspçı, sürücünün komşusunun çocuğu olduğu ve okula bırakmak için yola çıktıkları öğrenilen 5 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte 34 VA 042 plakalı otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüpheli tarafından çalınan otomobili yaşanan kovalamaca sonrasında yakaladı. Aracı bırakıp yaya olarak kaçmak isteyen şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheli Mustafa A. (23), polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.