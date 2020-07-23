İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da çocukları otomobilin bagajında taşıyan sürücüye ceza

Konya’da otomobilin bagajında çocukları taşırken cep telefonu ile görüntülenen sürücü bulunarak para cezası kesildi.

Konya'da otomobilin bagajında çocukları taşırken cep telefonu ile görüntülenen sürücü bulunarak para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya kent merkezinde trafikte seyir halinde olan bir otomobilin bagaj kısmında eşya ve çocukların taşındığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaparak otomobilin A.T. isimli şahsa ait olduğu tespit etti. Ekipler, A.T.'ye 'Araç dışına yolcu bindirmek'ten bin 121 TL cezai işlem uyguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.