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Konya'da Covid-19 denetimlerinde 137 kişiye işlem yapıldı

Konya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 137 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan işlem yapıldı.

Konya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 137 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi. İş yerlerinin de denetlendiği kontrollerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 137 kişiye işlem yapılırken, 3 iş yeri sorumlusu hakkında da adli işlem başlatıldı. Denetimlerde 2 iş yeri ise faaliyetten men edildi.

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