Konya'da Covid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza

İki eğlence mekanında tedbirlere uymayan 53 kişiye cezai işlem uygulandı.

Konya'da korona virüs tedbirleri ile ilgili denetimler devam ediyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yürüttüğü çalışmalarda umuma açık 2 eğlence mekanının faaliyette olduğu tespit edilirken, içeride bulunan 53 kişiye 'Korona virüs tedbirlerine muhalefetten' cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri kafelerde de denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, 8 iş yerinin belgelerinin eksik olduğu görülürken, 8 kişiye kapalı alanda tütün mamulleri tüketiminden idari işlem uygulandı. İş yeri sorumlusu toplam 5 şahıs hakkında ise gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.