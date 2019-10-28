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Konya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Konya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96.

Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.


Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk bırakma töreni düzenlendi. Anıt alanındaki törene; Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, askeri ve sivil erkan, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

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