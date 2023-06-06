İhlas Haber Ajansı

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Konya'da dağda bilinci kapalı bulunan şahıs yaşam mücadelesini kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde mantar toplamak için çıktığı dağlık alanda kaybolduktan sonra bilinci kapalı olarak sağ bulunan 59 yaşındaki Rafet Aslancı, hastanede 13 gündür devam eden tedavi sürecinde hayata tutunamadı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mantar toplamak için çıktığı dağlık alanda kaybolduktan sonra bilinci kapalı olarak sağ bulunan 59 yaşındaki Rafet Aslancı, hastanede 13 gündür devam eden tedavi sürecinde hayata tutunamadı.


23 Mayıs tarihinde Beyşehir'e bağlı Kurucuova Mahallesi'nde mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan 59 yaşındaki Rafet Aslancı, iki gün süren arama çalışması sonucu sağ olarak bulunmuş, geçirdiği beyin kanaması sonucu düşerek yaralandığı belirlenerek hava ambulansıyla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 13 gündür tedavi gören Aslancı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Aslancı'nın cenazesinin Kurucuova Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.

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