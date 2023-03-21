Konya'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Konya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte eleman temin ettiği tespit edilen 1 kişi ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 1 kadın yakalandı. İki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Konya Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürdüğü soruşturma dosyasında yürüttüğü çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü adına Konya'da faaliyetlerde bulunan bir şahsı tespit etti. Bir işletmede elektrikçi olarak çalıştığı tespit edilen 41 yaşındaki Ercan T., TEM ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın adresinde kendisine ait olduğu tespit edilen bir cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayara el konuldu. Şahsın örgüt adına sözde 'Emir' konumunda faaliyet gösterdiği, terör örgütüne eleman temin ettiği ve örgütle bağlantılı kişilere sohbet verdiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan Sibel Ünnü isimli şüphelinin Antalya'da ikamet ettiği ve yakalama kararının ardından Konya'ya kaçtığı öğrenildi. Şüpheli, Karatay ilçesinde bir ikamette polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sibel Ü. de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.