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Konya'da DEAŞ operasyonu, 5 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Konya’da İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, daha önceden terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, daha önceden terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından, kent merkezinde yılbaşı öncesi alınan tedbirler kapsamında daha önceden terör örgütü DEAŞ'a üye olarak destek veren 5 Suriye uyruklu kişi tespit edildi. Çalışmalar kapsamında kent merkezi ve ilçelerde belirlenen 5 farklı adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda evlerde örgüte ait dokümanlar ele geçirilirken, yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 5 zanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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