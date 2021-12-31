Konya'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Çatışma bölgesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterip Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaparak Konya'ya yerleşen 7 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, Suriye ve Irak çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren ve sonrasında Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaparak Konya'ya yerleşen 9 yabancı uyruklu şahsın olduğu tespit edildi. Konya'da ya da ülkede yapılması muhtemel eylemleri engellemek amacıyla 9 yabancı uyruklu şahsın il merkezinde tespit edilen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 31 Aralık Cuma gecesi gerçekleşen operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.