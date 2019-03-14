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Konya'da definecilere suçüstü: 7 gözaltı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri, ilçenin üç farklı noktasında define aramak amacıyla kaçak olarak kazı yaptığı belirlenen 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri, ilçenin üç farklı noktasında define aramak amacıyla kaçak olarak kazı yaptığı belirlenen 7 kişiyi suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, birisi SİT alanı, birisi ormanlık alan, diğeri de tarihi kalıntıların yer aldığı üç farklı noktada define aramak maksadıyla kaçak olarak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan H.Ç., O.C., U.S., A.Y.A., R.Ü., C.A. ve O.M.'yi gözaltına aldı. Kaçak kazı alanında yapılan incelemede ele geçirilen 3 adet dedektör, 1 adet hızar motoru, 1 adet darbeli matkap, 7 adet kazma, 8 kürek, 1 levye ve diğer kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. İncelemelerde kırık testi parçası ve değerli olduğu düşünülen 2 taş bulan jandarma, her üç alanda da 1 ile 2,5 metre derinliğe, 1,5 metre genişliğe sahip kazılar gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı. Bulunan testi parçası ve taşların müze müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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