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Konya'da dehşet, silahlı saldırıda 6 kişi öldürüldü

Konya’nın Meram ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere 6 kişi öldürüldü.

Konya'nın Meram ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere 6 kişi öldürüldü.



Olay, saat 18:50'de Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınların da bulunduğu 6 kişi vahşice öldürüldü. Saldırının ardından ev ateşe verildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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