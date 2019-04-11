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Konya'da demir direk ve tel çalan kişi yakalandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alanın korunması için dikilen demir direkleri ve tel örgüleri çalan kişi jandarmanın yaptığı çalışma ile kısa sürede yakalandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alanın korunması için dikilen demir direkleri ve tel örgüleri çalan kişi jandarmanın yaptığı çalışma ile kısa sürede yakalandı.


Olay, Seydişehir'e bağlı Oğlakçı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğlakçı Sulama Göleti yanında bulunan Seydişehir Orman İşletme Şefliği tarafından ağaçlandırılan alanın korunması için çekilen galvanizli tel ve demir direklerin çalındığı ihbarını alan Çavuş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada kısa sürede direklerin Dikilitaş Mahallesinde oturan M.B. tarafından çalındığını ve çaldığı tel ve direkleri Çat Mahallesindeki bahçesine çektiğini tespit etti. Bahçede inceleme yapan ekipler dikili olan direk ile çekilmiş telin çalınan teller ve direklerle uyumlu olduğunu ancak direklerin fark edilmemesi için üzerinin boyandığı belirledi. Tel ve direkleri çaldığı iddia edilen M.B. jandarma tarafından gözaltına alınırken yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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