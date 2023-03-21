Konya'da Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı kuruldu

Konya'da Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremde hayatını kaybedenler anısına Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı kuruldu.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde Akyokuş Mevkii'nde kurulan Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'na düzenlenen programla fidan dikildi. Fidan dikim etkinliğine depremzede vatandaşların yanı sıra protokol mensupları ve öğrenciler katıldı. Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde deprem şehitleri için orman kurduklarını belirterek, “Her yıl 21 Mart'ta fidan dikim etkinlikleri ile Dünya Ormancılık Gününü kutluyoruz. Bu yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kutlamamızı deprem teması üzerine oluşturduk. Bu günde bu alanda Konya'da misafir ettiğimiz deprem bölgesinden gelmiş kardeşlerimiz ile protokolümüz ve öğrencilerimizin katılımı ile birlikte 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanını oluşturduk. Allah ülkemizi her türlü beladan, felaketten korusun. Burada deprem bölgesinden gelmiş kardeşlerimizle bu etkinliği yapıp 6 Şubat deprem şehitlerini unutmamak ve depremi unutmamak için bir orman kurduk. İnşallah bu orman burada yeşerecek” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'tan depremden etkilenerek Konya'ya gelen Yunus Sevilir, “Konya'nın bizi sahiplenmesi çok iyi oldu. Çok teşekkür ederiz her birine. Özellikle 6 Şubat Deprem Şehitleri adına yapılan orman etkinliği çok yerindeydi. Bundan dolayı etkinliği yapan herkese çok teşekkür ederim. Buraya ailemle geldim. 6 fidan diktik devam da edeceğiz. Gücümüzün yettiği kadar bugün akşama kadar fidan dikmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.