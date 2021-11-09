Konya'da depremde 2 bina yıkıldı, 53 binada hasar oluştu

Konya'da dün akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Depremin en şiddetli hissedildiği ve hasarların meydana geldiği Kızılören, Tepekent, Sefaköy, Küçükmuhsine ve Akpınar mahallelerinde eğitime 2 gün ara verildi.

Merkez üssü Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi olan saat 20.43'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından sabah saat 07.58'e kadar 40 artçı deprem kaydedildi. Saat 02.30'de ise 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından başta AFAD olmak üzere, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından da oluşan hasarın boyutunu belirlemek ve hasar tespit çalışmalarını yürütmek üzere ekipler ihbar gelen yerlere görevlendirildi. Farklı mahallelerde 66 bina ile ilgili hasar bildirimi yapılırken, Sefaköy, Kızılören, Akpınar, Sağlık, Erenkaya ve Aşkan Mahallesinde tespit çalışmaları başlatıldı. Saha taraması sonucu, 2 adet yıkık bina, 1 adet acil yıkılacak bina, 9 adet ağır hasarlı bina, 43 adet az hasarlı bina bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Tepekent, Kızılören, Sefaköy, Küçükmuhsine, Akpınar mahallelerinde eğitime 2 gün ara verildi.