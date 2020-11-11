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Konya'da dikilen geleceğe nefes olacak fidanlar büyüyor

11 Kasım Milli Ağalandırma Günü kapsamında Konya’da 11 Kasım 2019 tarihinde “Geleceğe Nefes Ol” kampanyasıyla dikilen fidanlar büyüyor.

11 Kasım Milli Ağalandırma Günü kapsamında Konya'da 11 Kasım 2019 tarihinde “Geleceğe Nefes Ol” kampanyasıyla dikilen fidanlar büyüyor.


Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlediği, “Geleceğe Nefes Ol” kampanyasında 11 Kasım 2019 tarihinde Konya'da toplam 531 bin 353 fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikimleri Konya'nın 31 ilçesinde belediyeler ve çeşitli kurumların katıldığı fidan dikim kampanyaları ile oluşturulan alanlarda gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl Konya Organize Sanayi Bölgesinde saat 11.11'de gerçekleşen fidan dikim törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Oluşturulan ağaçlandırma alanında Bakan Varank ve Konya protokolünün katılımıyla 1111 fidan toprakla buluşturuldu.


Konya genelinde fidan dikim kampanyasına katılan belediyeler ve çeşitli kurumların diktiği fidanlar büyüyor. Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan Konya Organize Sanayi Bölgesi Uygulama Alanındaki fidanlar da damlama sulama sistemleri ve bakımları yapılarak yeşilleniyor.

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