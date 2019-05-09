Konya'da dilencilik yapanlara karşı denetim arttırıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ramazan ayı ile birlikte dilencilik yapanlara karşı denetimlerini artırdı. İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapan ekipler, vatandaşları da dilencilere para vermemesi konusunda uyarıyor.

Trafik ışıklarında bekleyen araçların aralarına girerek tehlike oluşturan, çeşitli bahanelerle dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerini de sıklaştıran ekipler, sürücülere “Dilencilik meslek olmasın. Lütfen çocuklara sahip çıkalım” başlıklı broşürler dağıtıyor. Zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara dağıtılan broşürlerde şu ifadeler yer alıyor: “Kavşaklarda ve trafik ışıklarında bekleyen, mendil satan çocuklara acıyarak verdiğiniz her kuruş onları dilenciliğe teşvik etmekte, her geçen gün sayılarının artmasına sebep olmaktadır. Belediye, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak yardımlar yapılmaktadır. Çocuklar dilendirilerek hem eğitimlerinden geriye kalıyor hem de trafikte çok büyük tehlikelere sebep oluyorlar. Dilencilik meslek olmasın. Lütfen çocuklara sahip çıkalım.”