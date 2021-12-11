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Konya'da dinlenme tesisinde otomobilde yangın

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde otomobilde çıkan yangın tesiste görevli personelin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde otomobilde çıkan yangın tesiste görevli personelin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Olay, Seydişehir-Antalya Karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste park halinde olan 42 DEG 81 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden tesis çalışanları yangın söndürme tüpleriyle kısa sürede yanan araca müdahale etti. Araçtaki yangın büyümeden söndürülürken otomobilde maddi zarar meydana geldi.


Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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