Konya'da doğaya faydalı 850 bin böcek bırakıldı

Konya'da süneyle mücadele çalışmaları kapsamında, bu yıl 850 bin faydalı böcek salımı Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Konya'da süneyle mücadele çalışmaları kapsamında, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü uygulama sahasında düzenlenen programa, Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak'ta katıldı. Tanıtımların ardından Vali Toprak ve beraberindeki heyet tarafından yüzlerce süne doğaya bırakıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyfettin Baydar, “Konya'daki böcek üretim laboratuvarında bu yıl toplam 850 bin adet faydalı böcek üretilmiştir. Üretilen bu faydalı böcekleri buğday ekili alanlarımıza, ilçelerimize, sahalarımıza salımımız gerçekleştiriyoruz. Düzenlemiş olduğumuz bu programda sünenin önemine ve bilinmeyen kötü böcekleri çiftçilerimize kamuoyununda yardımıyla duyuruyoruz” dedi.

Biyolojik mücadelenin önemine vurgu yapan İl Müdürü Seyfettin Baydar, “Biyolojik mücadelede şuanda yaptığımız çalışmada bir böceği bir başka böceği yok etmesi bu çalışmada sünenin buğday üzerindeki bıraktığı yumurtaları faydalı böcekler imha ederek çoğalmamasını sağlıyorlar. Süne yerine ise faydalı böcek çoğalıyor. Böylece bu çalışmalar sayesinde parazitlenmeleri yüzde 20'lerden yüzde 40'lara getirdik, bu önemli bir başarı. Eğer biz burada bu salmış olduğumuz faydalı böceklerin yumurtalarından sünenin çıktığını görürsek bu sefer de zirai ilaçlara geçiyoruz. 2003 yılların başlarında 2 milyon dekarlardan 2010 yıllarda 80 bin dekarlara kadar düşürdük buda bizim için büyük bir başarı oldu” şeklinde konuştu.