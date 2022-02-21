Konya'da doğu tutkunlarından kar yürüyüşü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğa tutkunları karla kaplı dağın eteklerinde yürüyüş etkinliği düzenledi.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Beyşehir Treeking Doğa Yürüyüşleri Topluluğu olarak düzenledikleri doğa yürüyüşü etkinliklerine bir yenisini daha eklediklerini belirterek, “Karla kaplı Anamas Dağı eteklerindeki İslibucak Çataloluk Çayırlık Yaylası mevkisindeki yaylada kar örtüsü üzerinde gerçekleştirdiğimiz etkinliğe doğa tutkunlarımız da katılımlarıyla ilgi gösterdi” dedi.

Araçla ulaştıkları bölgede bir metreyi aşkın bir kar örtüsü ile karşılaştıklarını ve derelerin de akmaya başlamış olduğunu gözlediklerini aktaran Büyükkafalı, şöyle devam etti: “Harika kar görselleri altında 6 kilometrelik bir kar yürüyüşü etkinliğimiz oldu. Katılımcılarımıza mangalda sucuk ikramımız da oldu. Ayrıca, etkinliğimize Fransa'dan bisikletleriyle Türkiye'ye gelen turda olan bir çiftimizin de katılması tüm doğaseverleri mutlu etti. Katılımlarından dolayı tüm doğaseverlerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.