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Konya'da drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza

Konya’da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan saatlerde drift yapan sürücüye 10 bin 169 lira cezai işlem uygulandı.

Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan saatlerde drift yapan sürücüye 10 bin 169 lira cezai işlem uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü bir aracın vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda araç ve sürücü tespit edilerek; sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davranmak ve drift atmaktan toplamda 10 bin 169 lira cezai işlem uygulandı.

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