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Konya'da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ağır yaralanırken, kızı hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ağır yaralanırken, kızı hayatını kaybetti.


Kaza, Seydişehir Bozkır Karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünden döndükleri öğrenilen Gülay Cindere idaresindeki 42 ZN 094 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan kızı Ümmügülsün Cindere (13) ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla ağır yaralı anne ve kızı Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ümmügülsün Cindere yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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