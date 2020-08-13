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Konya'da düğün dönüşü kaza: 3 yaralı

Konya’nın Emirgazi ilçesinde düğünden dönenlerin içerisinde bulunduğu minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Emirgazi ilçesinde düğünden dönenlerin içerisinde bulunduğu minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki 42 YV 840 plakalı minibüs, Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi yönünden Emirgazi ilçesine seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Mustafa A. ile araçta yolcu olarak bulunan Süleyman A. ve Mert Mehmet A. yaralandı. Yaralılar vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Karapınar ve Konya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüste bulunanların Niğde ilinden bir yakınlarının düğününden döndükleri öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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