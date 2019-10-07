Konya'da Dünya Çocuk Günü kutlamaları gerçekleştirildi

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyon Belgesi hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen ‘Konya 2023 Hedefine El Ele Projesi' kapsamında hazırlanan Dünya Çocuk Günü kutlamaları gerçekleştirildi.

Meram Dutlu Kır Millet Bahçesi Büyük Çocuk Alanında gerçekleştirilen programda dezavantajlı konumdaki anasınıfı öğrencileriyle anaokulu öğrencileri buluşturup oyun oynatılarak çocuklar eğlendirildi.

Etkinlikte açılış konuşması gerçekleştiren Meram Öğretmen Ayşe İhsan Anaokulu Müdüresi Zeynep Çayır, Konya 2023 Hedefine El Ele Projesi kapsamında gerçekleştirdikleri Dünya Çocuk Günü Kutlamaları hakkında bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de yaptığı konuşmada, okulöncesi öğretmenlerimizin fedakarca çok önemli çalışmalarda bulunduklarına vurgu yaptı. Oyunla eğitimin önemine dikkat çeken Seyit Ali Büyük, Konya 2023 Hedefine El Ele Projesi ile bu çalışmada olduğu gibi anaokulları ile anasınıfı öğrencilerini buluşturmayı, onların el ele vererek aralarında oluşan farkın kapatmalarını hedeflediklerini söyledi.

Programa Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Servet Altuntaş, Okan Tekkalan ve Mustafa Sakarya, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, şube müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.