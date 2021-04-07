İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da düşen uçağın enkazında çalışmalar sürüyor

Konya’da eğitim uçuşu sırasında düşen Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları uçağının enkazında çalışmalar sürüyor.

Konya'da eğitim uçuşu sırasında düşen Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları uçağının enkazında çalışmalar sürüyor.


Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndan NF-5 uçağı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi civarında açık araziye düşen uçakta Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu. Uçağın düştüğü alanda gündüz saatlerinde başlayan çalışmalar ise devam ediyor. Ekipler aydınlatma yapılan alanda enkazda incelemelerini sürdürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.