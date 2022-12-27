Konya'da eğlence mekanında 1 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği olayın şüphelisi 2 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Mahrukatçılar Sitesinde bulunan eğlence mekanına kardeşi Yunus S. (30) ile giden Kamil S. (32) daha önce aralarında husumet bulunan Yücel Özdemir ile hesap ödemek için gittiği kasada karşılaşınca tartışmaya başladı. Küfürlü başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kamil S. üzerinde bulunan sustalı olarak tabir edilen bıçakla Yücel Özdemir'i bıçakladı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yücel Özdemir, kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet şüphelisi Kamil S. ve kardeşi Yunus S. gözaltına alındı. Olayın ardından soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcısı olay yerinde Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibi ile birlikte inceleme yaptı, delilleri topladı. Gözaltına alınan şüpheliler Kamil S. ile kardeşi Yunus S. 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyedeki sorgusu tamamlanan şüpheliler tutuklama talebi ile sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.