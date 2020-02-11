Konya'da elektroşokla balık avına 420 bin lira ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü'ndeki adada elektroşok yöntemiyle yasa dışı olarak balık avı yaptığı iddia edilen 5 kişiye, sulara elektrik akımı vermek ve milli park sahası olan Beyşehir Gölü'nün ekolojik ve biyolojik dengesini bozmak suretiyle 420 bin 185 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göle kıyısı bulunan Gölkaşı Mahallesi'nden adaya giden avcılar tarafından gece saatlerinde elektroşok yöntemiyle suya elektrik akımı vermek suretiyle yasa dışı balık avı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Gölkaşı Mahallesi avlak sahasına gelen jandarma ekipleri, burada gece saatlerinde pusuya yatarken, gece dürbünü ile saatlerce süren yasa dışı avcılık faaliyeti takip altına aldı. Belirtilen mevkide mevkide elektroşokla balık avı yönteminde kullanılan kepçelerin suya daldırılarak avlanma faaliyetleri yapıldığını tespit eden jandarma, Kıstıfan Adası'nın batı tarafından bulunulan sazlıklara doğru geniş bir alanın bu amaçla kullanıldığını saptadı. Jandarma ekipleri, Gölkaşı Limanı'nda da araçtan inen 3 kişinin, balıkçı teknesiyle birlikte sazlıklar arasına girerek elektroşokla av yapılan filikanın yanına doğru gittikleri belirledi. Sazlar arasına gizlenen filikanın yerinin tespit edilmesinin ardından nokta olarak belirlenmesi için jandarma ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden tekne ve drone desteği talebinde bulundu. Su ürünleri görevlilerinin de bu süreçten sonra eşlik etmeye başladığı denetimlerde, takip edilen balıkçı teknesinin sazlıklar arasında gizlenen filikanın yanından ayrılmasının ardından tekne ile birlikte göl üzerinde harekete geçen ekipler, silah seslerinin de duyulduğu adaya doğru yönlendi.

5 kişi yakalandı

Ada kıyısındaki sazlık alanlara gelindiğinde kendilerine yaklaşan bir teknenin olduğunu gören şahısların, balıkçı teknesinin içerisinde bulunan malzemeleri sazlık içerisine atarak seyre devam ettikleri fark edildi. Kaçmaya çalışan balıkçı teknesinin içerisinde bulunan T.D., A.Ö., H.Ç., K.A. ve D.A. isimli şahıslar kısa sürede durdurulan teknede yakalandı. Teknenin seyir yaptığı bölgede yapılan arama ve kontrollerde önce göl içerisinde tüfekle vurulmuş ve saçma izleri olan, kanamaları devam eden 2 adet sakar meke ve 1 adet elma baş patka ördek bulundu. Ördeklere yaklaşık 5 metre mesafede ise göl içerisine atılmış av tüfekleri ele geçirildi. Aramalarda ayrıca av tüfeklerinin bulunduğu mevkiye yaklaşık 15 metre mesafede sazlık alanda birbirine 2 metre mesafede içerisinde çok sayıda sazan balığı olan iki ayrı çuval fark edildi. Çuvalların sudan çıkarılmasının ardından sazlar arasına gizlenmiş filikada bulundu. Filikanın içerisinde elektroşok yöntemiyle kullanılan balık toplama filesi ile yakınında yaklaşık 4 metre uzunluğunda akü bağlantı kablosu ele geçirildi. Avcıların göl sularına attıkları elektroşokla avcılıkta kullanılan akü ve invertör adlı cihaz ise yapılan tüm aramalara rağmen alanın sık sazlık, göl dibinin otluk ve bataklık olması sebebiyle bulunamadı. Ekipler denetimlerde elektroşok yöntemiyle avlandığı belirlenen 120 kilo sazan balığı, ateşli silahla vurulmuş 2 adet sakar meke ve 1 adet ermabaş patka ördek ile 1 filika, ruhsatsız 3 otomatik ve takozsuz av tüfeği, çok sayıda fişek, kepçe, kafa ışığı ve akü bağlantı kablolarına el koydu.

5 kişiye 420 bin 185 lira ceza kesildi

Denetimde yakalanan, bir kamu kurumunda çalışan memurun da aralarında bulunduğu 5 şahsa, sulara elektrik akımı vermek suretiyle, aynı zamanda milli park sahası olan Beyşehir Gölü'nün ekolojik ve biyolojik dengesini bozmak suretiyle tahrip ettiği gerekçesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Beyşehir Şefliği tarafından 2872 sayılı çevre kanununun ilgili maddeleri gereğince kişi başı 73 bin 744 liralık cezai işlem uygulandı. Şahıslara av tüfekleriyle vurdukları su kuşu ve ördekler ile ilgili olarak tazminat bedelleri de dahil olmak üzere kişi başı 6 bin 293 liralık ceza kesildi. Ayrıca, 1380 sayılı su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da 4 bin liralık idari para cezası uygulandı. Böylece kişi başı uygulanan ceza miktarı 84 bin 37 lira olurken, toplamda 5 kişiye uygulanan ceza 420 bin 185 liraya ulaştı.