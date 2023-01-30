Konya'da Emlak Konut Asansör Fabrikası açılışı yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya'da kurulan Emlak Konut Asansör (EKA) Fabrikasının açılışını yaptı. Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin artık boyun eğen, fason olarak gölgede kalan, küresel pazarda el pençe divan duran bir ülke olmadığını kaydederek, "Yerli ve milli kaynaklarıyla dünya pazarında güç sahibi, marka şehirleriyle yeni bir çağı açan, söz sahibi bir ülkedir" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Büyükkayacık Mahallesi Konya Organize Sanayi Bölgesindeki Emlak Konut Asansör Fabrikasının açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Murat Kurum, yerli ve milli Emlak Konut Asansör Fabrikasının açılışını büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirdiklerini belirterek, “TOKİ'nin bir iştiraki olan Emlak Konut'umuz, göreve geldiğimizden bu yana her zaman bizim eser siyasetimizin en önemli yardımcılarından biri oldu. Bugün hamdolsun, Türkiye Yüzyılımızın refahı için emek veren Emlak Konut'umuzun faaliyet alanlarına bir yenisini daha ekliyoruz. Türkiye'nin ilk yerli ve milli asansör fabrikasını, Emlak Konut Asansör Fabrikamızı (EKA) Konya'mızda sizlerin hizmetine, ülkemizin, milletimizin hizmetine sunuyoruz. Asansörler; yaşam kalitemizi artıran ve bir yapıya değer katan teknolojik bir üründür. Bugün Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğimizde 4 katı aşan yapılara asansör yapma zorunluluğu bulunuyor. Bu anlamda ülkemizdeki yapıların yüzde 85'inden fazlasında asansör ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenlerden dolayı, Türk asansör sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Kentsel dönüşüm projelerimiz ve sosyal konut hamlelerimizle beraber, sektörde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu yüzden Türk asansör sektörünün, inşaat sektörü ile birlikte düşünülmesi gerekiyor. Yine Asansör Sanayicileri Derneği'nin verilerine göre ülke genelinde yılda 40 bin civarında asansör monte ediliyor. Tüm bu verileri göz önüne aldığımızda şunu rahatlıkla ifade edebilirim; Türk asansör sektörü, ülke sanayisi ve ekonomisi açısından önemli bir faaliyet alanıdır ve Konya'mız bu alanda da lider olacaktır. Bugün açılışını yaptığımız asansör fabrikamız 70 bin metrekare inşaat alanına, 15 bin metrekare kapalı alana sahip. Fabrikamızda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte inşa ettiğimiz Ar-Ge Merkezimizin yanı sıra, 42 metre yüksekliğinde test kulemiz yer alıyor. Fabrikamız, tamamen sıfır atık uyumlu, çevre ve iklim dostu. Aynı zamanda kendi enerjisini üretiyor. Yani Türkiye'deki ‘çevre dostu fabrikaların' en güzel örneği. İnşallah fabrikamız; önümüzdeki birkaç yıl içerisinde şu anda yüzde 75 olan yerli ve millilik oranını 2 yıl içerisinde yüzde 100'e çıkaracak, 5 milyar dolar ihracata ulaşacak; dünyanın lider 7 asansör firması arasına girecek, onlarla dişe diş bir rekabetle adını ilk sıralara altın harflerle yazdıracak. İlk yıl 155 kişi istihdam edecek olan fabrikamız, üretimin yanı sıra montaj ve servis bakım hizmetleriyle bu sayıyı her geçen gün daha da artıracaktır. İlk hedefimiz, 2024 yılı sonuna kadar 5 bin, sonrasında ise minimum 15 bin vatandaşımıza, Konyalı kardeşimize istihdam sağlamak. Fabrikamızda çalışanların yüzde 20'si gençlerimizden oluşacak. İnşallah başta Konyalı gençlerimiz bu fabrikada, ekonomimize katma değer oluşturacak, ülkemizin istikbaline yön verecek” dedi.

“Türkiye artık boyun eğen, el pençe divan duran bir ülke değil”

Bakan Kurum, Türkiye'nin artık boyun eğen, fason olarak gölgede kalan, küresel pazarda el pençe divan duran bir ülke olmadığını kaydederek, “Yerli ve milli kaynaklarıyla dünya pazarında güç sahibi, marka şehirleriyle yeni bir çağı açan, söz sahibi bir ülkedir. Böylesine gurur veren bir manzarada hiçbir katkısı olmadığı gibi muhalif olan parazit zihniyetler var. Biz afetlerde zaman kaybetmeden konutlarımızı inşa ederken; ne bu acele diyenler var. Millet bahçelerimizi sizlere armağan ederken; karşımıza geçen, yeşil düşmanı sözde çevreciler, maskeli doğaseverler var. Biz savunma sanayimizde adeta devrim yaparken, her seferinde Türkiye'nin menfaatlerinin karşısına dikilen köhnemiş bir zihniyet var. Biz eserlerimizi siyaset üstü görüp bu milletin istikbaline, bu milletin evlatlarına yatırım yaparken; makamlarını siyasi bir aşama olarak görüp ikbal kavgasına düşenler var. Kendilerine, siz ne yaptınız bu millet için diye sorsak, dilleri tutuluyor. Biz milletimizin yüksek ferasetiyle bu zihniyeti gördüğüne inanıyoruz. İnşallah milletimiz, Konyalı kardeşlerimiz eser karşısında laf üretenlere, fidan yerine nifak tohumu ekenlere 2023 yılında, 14 Mayıs'ta güçlü bir iradeyle cevap verecek, yeniden Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'mızı rekor oylarla destekleyecektir” şeklinde konuştu.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da asansör sektörünün inşaat sektörüyle beraber ivme kazandığını belirterek, “3 binin üzerinde firmanın 32 bin çalışanıyla faaliyet gösterdiği sektörün yıllık cirosu şu anda 3 milyar dolar civarıydı. Sektör ihracatta da başarılı bir grafiği ortaya koyuyor. 2019'da 230 milyon dolarlık asansör ve asansör aksamını ihraç ettik. 2020 yılında bu rakam 250 milyon dolara yükseldi. 2021 yılındaysa bir önceki yıla göre yüzde 20'lik bir artışla şu anda 300 milyon dolar rakamını görmüş olduk. Ülkemizde şu anda aktif 800 bin civarında asansör bulunuyor. Türkiye de bu manada kendisi bir pazar olma noktasında önemli pazarlardan bir tanesi. Tabii böyle önemli bir pazarda biz Türk oyuncuların olmasını da çok önemsiyoruz. Bu manada Türkiye'de asansör sektörünü zaten destekliyorduk. İşte dünyanın en büyük pazarlarından bir tanesi olan Türkiye'de hem yurt içinde hem de yurt dışında asansör sektörünün büyümesine yönelik potansiyeli değerlendirecek adımları ilgili bakanlıklarımızla beraber atmaya başladık” diye konuştu.

İstihdam ve ihracat artacak

Bakan Varank, şöyle devam etti: "Dünyada asansör üretiminde şu anda 4 tane büyük firma var ve bu 4 firma baktığınızda dünya pazarının çoğunu domine ediyor. Türkiye'de ise durum biraz daha farklı. Yerli üreticiler bilhassa yurt içinde önemli bir başarıyı yakalamış durumdalar. Pazar payları fena değil. İşte bu firmalardan bir tanesi de Emlak Konut Asansör. Şu anda 17 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 70 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Emlak Konut Asansör yüzde 75 gibi yüksek bir yerlilik oranına sahip. Dijital üretimle, Endüstri 4.0 ile uyumlu. Çatısında kurulu güneş panelleriyle elektrik tüketiminin tamamını da kendi imkanlarıyla yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Yılda 5 bin insan ve yangın asansörü, 500 de yürüyen merdiven ve yürüyen yol üreten bir tesisten bahsediyoruz. 6.2 milyonluk cirosunu 2023 yılında 42 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. İstihdamı da her geçen gün artıyor. 47 kişiyle başlayan bu yolculuk, şu anda istihdamda 147 kişiye ulaşmış durumda. 2023 yılı sonu hedefi ise bu istihdamı 300'ün üzerine çıkarabilmek. İhracat noktasında inşallah bu sene sonunu 20 milyon dolarlık bir ihracatla kapamayı hedefliyorlar. Böyle güzel bir tesisin aslında bu ihracat rakamını yakalayabileceğine inanıyorum."

Konuşmaların ardından fabrikanın resmi açılışı kurdele kesilerek yapıldı.