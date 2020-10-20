Konya'da esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda esrar ele geçirilirken, yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin son 2 günde yaptığı çalışmalarda; 3 kişinin üzerinde, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 637,48 gram esrar maddesi, 20 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Yakalananlardan 1 kişi sevk edildiği adli makamlarca “Uyuşturucu Madde Ticareti” yapmaktan tutuklanarak Ereğli T Tipi Cezaevine teslim edildi.