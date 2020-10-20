İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde Narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda esrar ele geçirilirken, yakalanan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde Narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda esrar ele geçirilirken, yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.


Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin son 2 günde yaptığı çalışmalarda; 3 kişinin üzerinde, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 637,48 gram esrar maddesi, 20 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Yakalananlardan 1 kişi sevk edildiği adli makamlarca “Uyuşturucu Madde Ticareti” yapmaktan tutuklanarak Ereğli T Tipi Cezaevine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.