İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da ev yangını

Konya’nın Yunak ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Yunak ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Yunak ilçesi Turgut Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kemal K'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından yangına müdahale edildi. Kısa süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.