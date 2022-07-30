İhlas Haber Ajansı

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Konya'da ev yangını

Konya’da bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Konya'da bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.


Yangın, saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Düzyayla Sokakta bir apartmanın 1. katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, dairenin mutfak balkonundan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında evde maddi hasar meydana geldi. Yangınının çıkış sebebi araştırılıyor.

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